2018-11-11T10:39:27+03:00
Общество

В Волгограде станет светлее на улицах Неждановой, Ангарской, Краснополянской и Казахской

До конца года в городе появится более 400 новых фонарей
Екатерина СИМОХИНА
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А на вашей улице вечером есть свет? Пишите в комментариях.А на вашей улице вечером есть свет? Пишите в комментариях.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Поздней осенью как никогда заметно, что в городе не хватает освещения. И, глядя на иллюминацию мостов и зданий в центре, волгоградцы справедливо спрашивают: когда уже и на их улицах появится свет? Дорога домой скоро перестанет наводить ужас на жителей улицы Неждановой, где специалисты уже установили опоры электроосвещения и скоро смонтируют светильники. Потом из сумрака выйдут еще 4 улицы Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, улицу Неждановой освещают по направлению в поселок Горьковский. Здесь компания «Светосервис – Волгоград» установила 36 фонарей. Они эргономичные, и должны прослужить в 3 раза дольше, чем обычные лампочки. А еще они равномерно рассеивают свет и улучшают видимость, в том числе, и на дороге. Возможно, благодаря этому улицу Неждановой гаишники скоро перестанут называть одним из главных очагов аварийности в городе.

- Работы по возведению новых сетей уличного освещения проводятся впервые с советских времен благодаря заключению в начале этого года инвестиционного соглашения, - уточняют чиновники, как бы оправдываясь за то, что город годами жил в кромешной тьме.

Затем свет придет и на улицу Ангарскую – там 140 фонарей установят на участке от 3-й Продольной до шоссе Авиаторов. Озарит свет Краснополянскую, Казахскую и Тбилисскую улицы. И все это до конца года. По словам мэрии, в обещей сложности в Волгограде смонтируют более 400 светоточек. Вместе с тем меняют и старые, тусклые и покосившиеся фонари в других районах города.

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