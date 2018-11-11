2018-11-11T09:30:23+03:00
Происшествия

В Волгоградской области два водителя сбежали с места аварии, бросив сбитых ими людей

Под колеса авто попала женщина на велосипеде и школьница
Екатерина СИМОХИНА
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Вместо того, чтобы вызвать на место аварии скорую и ДТП, два водителя предпочли бросить сбитых людей на дороге и уехать с места аварии. Два таких случая произошли в субботу, 10 октября в Волгоградской области. В Новониколаевском районе под колеса попала 43-летняя велосипедистка, а в Городище – 14-летняя школьница.

В поселке Новониколаевском авария случилась рано утром, когда на улице еще было темно. Местная жительница на велосипеде ехала по краю дорогу на улице Народной. В районе дома №136 ее сбил с ног автомобиль, который ехал в том же направлении. Водитель скрылся, и пока женщину везли в больницу с травмами, полиции пришлось искать виновника аварии. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас по подозрению в этом преступлении задержали 28-летнего водителя «Хендая».

В Городище девушку-подростка сбили на улице Центральной в первом часу дня. Она переходила дорогу по зебре, когда на нее налетела «копейка». Личность водителя «ВАЗа» устанавливают, девушка отделалась легкими травмами.

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