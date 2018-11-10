Волгоградских полицейских отблагодарили за поимку воров, укравших трактор за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-10T17:09:39+03:00

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Эта история произошла в октябре 2018-го. В отдел полиции Фроловского района обратился гендиректор сельхозпредприятия. Он сообщил об угоне трактора, стоимость которого немаленькая -2,5 миллиона рублей.

Стражи порядка оперативно нашли подозреваемых. Ими оказались 54-летний сотрудник потерпевшего и двое его сообщников. Трактор они хотели продать, а деньги поделить. Но не вышло.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский», преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, установлено местонахождение похищенного имущества и установлены лица, совершившие преступление. Данный факт свидетельствует не только о профессионализме, но и об ответственном, неравнодушном отношении сотрудников полиции к своей работе, - выразил свою признательность фроловским полицейским владелец фермы.