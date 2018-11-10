Тренер «Ротора» об игре с курским «Авангардом»: Игра была качественная

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-10T16:24:47+03:00

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Сразу после матча 21-го тура Олимп - Первенства ФНЛ "Ротор" - "Авангард" (Курск), который завершился победой волгоградского клуба, состоялась пресс-конференция, на которой тренеры команд ответили на главные вопросы об игре.

- Команда соперника достаточно агрессивно играет. К сожалению, скорости и мотивации по самоотдаче у нас не хватило, - отметил тренер курского «Авангарда» Игорь Беляев.

Пресс-конференция. Ротор - Авангард. Главный тренер ФК "Авангард" Игорь Беляев.

- Сегодня, на мой взгляд, мы практически не дали соперникам развернуться в своей стихии – в контратаках. Конечно, без голевых моментов на наших воротах не получилось. Тем более половину этих моментов мы сами себе создали. Что касается нашей игры, то это было качественно. И если бы в конце было чуть больше мастерства, удачи и желания, то забили бы раньше. Но, тем не менее, победа очень тяжелая, - прокомментировал тренер «Ротора» Роберт Евдокимов.

Пресс-конференция. Ротор - Авангард. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов.

Отметил Евдокимов и настрой «Ротора»: футболисты играли с особым настроением и показали качественную игру, что очень важно.

Ротор выиграл у Авангарда. Счет 1:0.С победой, Ротор! Хорошая была игра

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