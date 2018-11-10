Губернатор Волгоградской области поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-10T13:46:44+03:00

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил сотрудников органов внутренних дел и ветеранов с их профессиональным праздником.

- Каждый день, выходя на службу, сотрудники органов внутренних дел защищают мирную, созидательную жизнь граждан Российской Федерации, противодействуют преступности, обеспечивают правопорядок и общественную безопасность, — отметил в поздравлении глава региона.

Глава региона пожелал полицейским успехов и эффективной службы во благо жителей России. Напомним, 2018 год для стражей порядка юбилейный – он проходит под знаком 300-летия российской полиции.