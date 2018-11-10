2018-11-10T13:24:39+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в пылающей многоэтажке пострадал мужчина

Причину ЧП так и не установили
Юлия Данильченко
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Причина пожара устанавливаетсяПричина пожара устанавливаетсяФото: Андрей МИРЕЙКО
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Все больше трагических сводок от ГУ МЧС: только за минувшие сутки в Волгоградской области погибли трое детей, сгоревших заживо в собственном доме в городе Ленинск, и пенсионеры из хутора Новоляпичев.

Однако на этом список жертв не ограничился. В Камышине 9 ноября случился еще один пожар, едва не унесший жизни людей. Произошло это около восьми часов вечера в четвёртом микрорайоне в одном из пятиэтажных домов. Квартира загорелась внезапно. Повезло, что жильцы сумели вовремя сообщить об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы, ведь оперативность в подобных случаях – самое главное.

На место приехал 29-ый пожарный расчет. Спасатели незамедлительно начали тушить пылавшую комнату. Благодаря их стараниям никто из обитателей пятиэтажки не пострадал, только сам владелец квартиры.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

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