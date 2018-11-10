2018-11-10T13:11:40+03:00
Общество

Волгоградцы через соцсети нашли владельца потерявшегося ротвейлера в черном ошейнике

Сбежавшего пса фотографовали в разных районах города
Юлия Данильченко
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Фото из Фейсбука Андрея ВащенкоФото из Фейсбука Андрея Ващенко
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Первый пост о блуждающем черном ротвейлере опубликовали пользователи «Фейсбука»: «На улице Калинина встретили потеряшку, у Волжских Парусов». По ошейнику очевидно - пес домашний и сбежал не так давно.

Недолго думая путешественник добрался до Советского района, где его уже увидели волонтеры. Питомец сидел у зоомаркета. Многим такой сосед пришелся не по душе.

- Хозяева магазина вызвали полицию, так как опасались за своих посетителей, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры приюта для животных «Дино». Они активно подключились к поиску хозяина. Но увезти потеряшку не успели.

Перепуганный ротвейлер снова сбежал в Ворошиловский район Волгограда, теперь на улицу Рабоче-Крестьянскую. Здесь его взяли под опеку местные сотрудники магазина. Так как пес опасной породы, охранять его приехали росгвардейцы.

- Мы выложили пост в соцсетях, оставили номер телефона и владелец нашелся быстро. Он обещал забрать собаку в ближайшее время, - рассказали очевидцы.

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