2018-11-10T11:06:47+03:00
Политика

На полигоне Прудбой под Волгоградом за год провели полсотни учений

Интенсивность боевой подготовки в этом году увеличилась на двадцать процентов
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ЮВО,Фото пресс-службы ЮВО,
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Полсотни тактических учений, девятьсот боевых стрельб из танков и артиллерий, больше тысячи огневых тренировок со стрелковым оружием и гранатомётами, десять тысяч километров на бронетанках и автомобильной технике – все это в круглосуточном режиме тренировали волгоградские военные на полигоне Прудбой только этим летом.

В пресс-службе ЮВО отметили: интенсивность боевой подготовки в Волгоградской области заметно выросла – как минимум на 20 процентов. И это не может не радовать.

- В течение года средняя загруженность учебного центра Прудбой под Волгоградом составляет девяносто-сто процентов. На полигоне военнослужащие осваивают навыки применения современного вооружения и военной техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста», бронетранспортеров БТР-82А, - рассказали "КП-Волгоград" в военном ведомстве.

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