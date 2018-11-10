2018-11-10T10:27:36+03:00
Происшествия

Житель Волгоградской области придумал угон «четверки», чтобы не платить чужие штрафы

Мужчине грозит уголовная ответственность за ложный донос
Юлия Данильченко
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Мужчине грозит срок.Мужчине грозит срок.
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Сообщение об угоне ВАЗа поступило в отдел полиции Калачевского района Волгоградской области в ноябре 2018 года. 64-летний мужчина из села Береславка в подробностях рассказал, что оставил свою «ласточку» вечером на обочине дороги, а утром машины и след простыл.

Стражи порядка начали проверку и выяснили, что ранее этот автомобиль владелец продал – на это имелся договор «купли-продажи». Но новый хозяин «четверку» на регистрационный учет ставить не спешил, вот и вышла неприятная ситуация: штрафы за нарушения ПДД стали буквально сыпаться на бывшего собственника легковушки. Вот он и решил выдумать историю с угоном.

- В настоящее время дознавателями Отдела МВД России по Калачевскому району решается вопрос о возбуждении в отношении заявителя уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

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