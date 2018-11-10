2018-11-10T09:16:50+03:00
Происшествия

На трассе под Волгоградом погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте

Водитель легковушки не успел притормозить
Юлия Данильченко
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Хоть «скорая» и выехала на место аварии незамедлительно, помочь мужчине не получилосьХоть «скорая» и выехала на место аварии незамедлительно, помочь мужчине не получилосьФото: Евгения ГУСЕВА
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадали и погибли люди. Одно из ДТП случилось на федеральной дороге «Сызрань - Саратов-Волгоград» в Камышинском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около восьми часов вечера 9 ноября на 504-ом километре трассы автомобиль «Грейт Волл» наехал на 54-летнего пешехода. Инспекторы установили, что за рулем машина находился 38-летний водитель.

По предварительным данным, попавший под колеса легковушки перебегал дорогу в неустановленном месте и не удостоверился в безопасности своих действиВ результате столкновения он получил серьезные травмы. Хоть «скорая» и выехала на место аварии незамедлительно, помочь мужчине не получилось – он погиб на месте происшествия.

По этому факту проводится проверка.

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