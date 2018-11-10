2018-11-10T08:58:53+03:00
Общество

Волгоград попал в Топ-150 городов с хорошей инфраструктурой для спорта и отдыха

Правда, занял последние строчки и ухудшил показатели прошлого года
Юлия Данильченко
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Волгоградцы считают, что в городе достаточно мест для отдыха и спорта.Волгоградцы считают, что в городе достаточно мест для отдыха и спорта.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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«В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки?» - на эти вопросы россияне отвечали в рамках исследования Domofond.ru. Среди 60 тысяч респондентов были и волгоградцы. Увы, но город-герой не дотянул даже до среднего балла, который составил 5,8 из десяти.

В рейтинги отличной инфраструктуры для спорта и отдыха по мнению местных жителей Волгоград не вошел. Здесь лидерами стали Московская область и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Чеченская Республика. Но и в аналогичный антирейтинг мы тоже не попали.

Зато горожане поддержали миллионник в опросе по доступности мест для хорошего времяпрепровождения и для занятий физической активностью, дав миллионнику 4,9 балла.

Город-герой занял 132 место из 150-ти. Примечательно, что в прошлом году показатели были ненамного выше – 5,2 балла. Исследователи прослеживают отрицательную динамику.

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