На Волгоградскую область обрушатся десятиградусные морозы

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-10T07:48:37+03:00

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Большая часть осени подарила волгоградцам и жителям области солнечные и спокойные деньки. С наступлением ноября погода начинает становиться зимней. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков регионального ЦГМС.

Уже сегодня, 10 ноября, жителей периферии ожидают дождь и морось, туман и ветер. Днем будет максимум +5. В воскресенье, 11 ноября, осадков не будет, но ночью в некоторых районах ударит настоящий мороз до -10 градусов. Днем также заметно холоднее – до +3. В понедельник,12 ноября, с наступлением темноты показатели термометра упадут до -13, а днем остановятся на нуле.

Волгоградцам такие морозы не грозят, как и осадки. 10 ноября днем достаточно тепло +7. В воскресенье немного ветрено, ночью -4, а днем всего ноль градусов. Ощутимо изменится погода в начале рабочей недели. В понедельник лучше достать зимние курки и шапки: ночью -9, а днем -3.