Волгоградская стройкомпания сорвала контракт на 128 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 22:49 2018-11-09T22:50:05+03:00

Ее на два года внесли в «черный список»

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Волгоградский антимонопольный комитет внес ООО «Поволжская строительная компания» в реестр недобросовестных поставщиков. В «черном списке» она будет два года.

Жесткая мера - ответ за срыв крупного контракта на 128 миллионов рублей, пояснили "КП-Волгоград" в УФАС. Еще в 2016-м заказчик - АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» - заключил контракт с этой компанией. Стройфирма должна была до конца этого года провести реконструкцию и техническое перевооружение сварочного и механосборочного производств 2-ой очереди. Год заканчивается, а работы выполнены только наполовину. А к работам, которые должны были сдать еще в 2017-м году, компания и вовсе не приступила.

- Компания не выполнила условия контракта, поэтому на два года для нее будет закрыт рынок государственных и муниципальных закупок и доступ к бюджетным деньгам, - пояснил руководитель регионального УФАС Роман Лучников.