Два сыночка и лапочка дочка: в Волгограде родилась тройня

СЕГОДНЯ 22:31 2018-11-09T22:31:25+03:00

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Ребенок - это счастье, а тройня - тройное счастье. Правда, и хлопоты, помноженные на три. На днях вот так в раз волгоградка стала многодетной мамой. Хотели девочку, а получились сразу два сыночка и лапочка дочка.

- С мужем живем уже 14 лет. Создав семью, мы сразу стали планировать деток. Первым родился сын - Владимир. Спустя три года решили пополнить семью ещё одним малышом. Пришлось, правда, немного подлечиться. И вот долгожданная беременность. На первом же УЗИ нам сказали, что мы ждём тройню. Нашему удивлению не было предела!!! Мы сочли это подарком судьбы, подарком от Бога. И стали готовиться... как морально так и физически, - цитируют счастливую маму Татьяну в Перинатальном центре Волгограда №2, где 7 ноября и появились на свет эти малыши.

Кстати, зачаты они были естественным путем. Что, действительно, редкость.

vokpc2 В волгоградском перинатальном центре №2 родилась тройня

Мальчишек-близняшек назвали Владислав и Вячеслав, а девочку - Майя.

Первая в этом году тройня родилась и в Астрахани. Правда, появились на свет тройняшки еще 17 сентября. Но только 9 ноября их выписали из роддома. Все это время врачи выхаживали малышей, рожденных раньше срока. Выходили. К слову, в астраханской семье теперь тоже два сыночка - Никита и Владислав, и дочка - Вероника. При выписке власти подарили семье 100 тысяч рублей и подарки для малышей.