В Волгограде поймали пиромана-мстителя

СЕГОДНЯ 20:37 2018-11-09T20:37:35+03:00

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Автомобили в Волгограде горят, как свечки. Когда по вине нерадивых владельцев и неисправностей, а когда и поджигают. Причем часто даже не по дури, а специально. Вчера, 8 ноября, в полицию обратился 65-летний волгоградец. Мужчина рассказал, что ему пытались сжечь машину.

Случилось это примерно в 16.30. Владелец «Хёндэ Траджет» выглянул в окно офиса и увидел, что незнакомец поджигает его, припаркованную на улице Скосырева иномарку. Он спугнул пиромана, выбежал на улицу и успел вовремя потушить возгорание. Но поджигатель успел сбежать.

По горячим следам оперативники поймали этого «любителя огня». Им оказался 42-летний волгоградец. У него уже изъяли горюче-смазочные материалы, которыми он поливал машину перед тем, как подпалить.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Грозит ему до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Зачем и почему он пытался сжечь авто, еще предстоит выяснить правоохранителям.