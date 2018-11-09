В Волгоградской области появился еще один 3Д кинотеатр

СЕГОДНЯ 20:13 2018-11-09T20:15:21+03:00

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Теперь жителям поселка Чернышковский не придется ездить в Волгоград, чтобы посмотреть киноновинки в хорошем качестве и на большом экране. У них открыли современный 3Д кинотеатр.

Некогда в этом поселке был кинотеатр. Правда, он сильно устарел, и в последние годы почти не использовался. Но вот удача: он победил в федеральном конкурсе и поселку выделили деньги на его обновление. Закупили и установили проекторы, аудио- и видеоаппаратуру, 3D-экран.

В кинозале, рассчитанном на 220 мест, поставили новые стулья. Позаботились и о зрителях с ограниченными возможностями здоровья – для них оборудовали специальные места. В здании ДК сделали ремонт зала, сцены, электро- и теплоснабжения.

Даже вокруг порядок навели: положили тротуарную плитку и сделали клумбы.

Кстати, в ближайшее время в Чернышковском появится еще и тренажерный комплекс. Тоже грантовый проект.