2018-11-09T20:15:21+03:00
Звезды

В Волгоградской области появился еще один 3Д кинотеатр

Современный кинозал открыли в поселке Чернышковском
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Теперь жителям поселка Чернышковский не придется ездить в Волгоград, чтобы посмотреть киноновинки в хорошем качестве и на большом экране. У них открыли современный 3Д кинотеатр.

Некогда в этом поселке был кинотеатр. Правда, он сильно устарел, и в последние годы почти не использовался. Но вот удача: он победил в федеральном конкурсе и поселку выделили деньги на его обновление. Закупили и установили проекторы, аудио- и видеоаппаратуру, 3D-экран.

В кинозале, рассчитанном на 220 мест, поставили новые стулья. Позаботились и о зрителях с ограниченными возможностями здоровья – для них оборудовали специальные места. В здании ДК сделали ремонт зала, сцены, электро- и теплоснабжения.

Даже вокруг порядок навели: положили тротуарную плитку и сделали клумбы.

Кстати, в ближайшее время в Чернышковском появится еще и тренажерный комплекс. Тоже грантовый проект.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде поймали пиромана-мстителя
Не покупайте: волгоградцев предупреждают об опасной молочной продукции
Под Волгоградом в доме сгорели два человека
В волгоградские медучреждения за год купили более семи тысяч единиц оборудования
По главной площади с оркестром: в Волгограде прошел строевой смотр полицейских
За два года в Волгоградской области обещают построить 11 детсадов и две школы
Грядут морозы: дорожные службы Волгограда привели в готовность
10 ноября электрички в Волгограде будут останавливаться на Мамаевом кургане
В Волгограде выросла цена на водку и упала на коньяк
Пропавшую московскую школьницу нашли в Волгоградской области в веселой компании
Дочь скульптора Петра Малкова узнала работу отца в найденном на Волжской ГЭС Ленине
Бочаров встретился с конкурсным управляющим ВМК «Красный Октябрь»
На ВМК «Красный Октябрь» остановлено производство
Волгоградские бизнесмены зарабатывали на украденном песке миллионы рублей
Туман, дождь, снег и гололед: ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погоды в Волгограде
В Волгограде пьяный водитель отправил на больничную койку двух человек
«Старая Сарепта» покажет коллекцию монет Европы
Астраханец может сесть за 700 килограммов выловленных судаков
Мигрант подготовил для волгоградских наркоманов около килограмма героина
Билеты на матч Ротор - Авангард в продаже на «Волгоград Арене»
Губернатор встретился с рабочими комбината-банкрота «Красный Октябрь»
В Волгограде дорогу на проспекте Жукова сузят из-за капремонта переезда
Волгоградская область заложит 57 миллионов рублей на расселение аварийного жилья
В призыве за трезвость на билборде в Астрахани допустили две ошибки
В Камышине военнослужащий зарабатывал на наркотиках
В Волгограде бизнесмен недоплатил в бюджет 12 миллионов рублей
Под Волгоградом полицейские поймали двух браконьеров
Волгоградский Фонд капремонта положит 700 миллионов на депозит