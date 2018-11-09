2018-11-09T19:17:28+03:00
Общество

Не покупайте: волгоградцев предупреждают об опасной молочной продукции

Сотрудники Роспотребназдора обнаружили подпольный товар
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обратите внимание на производителя продукции, и не берите от "предприятий-фантомов".Обратите внимание на производителя продукции, и не берите от "предприятий-фантомов".Фото: Анастасия Осипова
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Говорят, молочная продукция полезна и детям, и взрослым. Но, оказывается, не вся. В октябре в наше региональное управление Роспотребнадзора пришла тревожная информация от их коллег из Нижегородской, Тамбовской, Ивановской областей. Они сообщили, что обнаружили фальсифицированную молочную продукцию в магазинах. По адресам, которые указаны на упаковках производителей, нет никаких предприятий. То есть эту «молочку» делают на «предприятиях-фантомах».

А значит, что данная продукция производится где-нибудь в антисанитарных условиях, неизвестными лицами и может быть опасной в эпидемиологическом отношении, и даже вызывать пищевое отравление.

Речь идет о следующих марках:

- ООО «ЗНАТПРОДУКТ» Иваново, ул. Тимирязева, д.43, помещение 125

- ООО «Летний луг» г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.84

- ООО «Хладокомбинат» Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, д.6.

Информацию о том, что продукция этих фирм произведена подпольно, уже распространили по торговым организациям и сетям. Но, если вы вдруг увидите такую в продаже: не покупайте, а сразу сообщите в Роспотребнадзор.

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