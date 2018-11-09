2018-11-09T17:25:52+03:00
Общество

В волгоградские медучреждения за год купили более семи тысяч единиц оборудования

На новую медтехнику потратили больше 900 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новое оборудование позволит более качественно диагностировать и лечить волгоградцев.Новое оборудование позволит более качественно диагностировать и лечить волгоградцев.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В этом году за волгоградское здравоохранение взялись всерьез. За 10 месяцев уже закупили 7146 единиц нового оборудования для медучреждений региона. Потратили на него более 900 миллионов рублей. конечно, это не только деньги региона, в них и средства из госбюджета и из местных. В том числе 137 единиц техники приобрели за счет денег терфонда ОМС - на 104 миллиона рублей.

Так, в этом году областная больница № 1 в Волгограде получит операционный микроскоп стоимостью 11,5 миллиона рублей, больница №12 — передвижной рентген и эндоскопическое оборудование (на 8,2 миллиона рублей), Алексеевская ЦРБ - анестезиологический аппарат (1,3 миллиона рублей).

Михайловская ЦРБ за счет средств ТФОМС получит диагностический комплекс для УЗИ-исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии - всего девять единиц оборудования на сумму 7,9 миллиона рублей.

В камышинской больнице №1 наконец-то появится аппарат гемодиализа (за 2 миллиона рублей), в волгоградской больнице № 7 — передвижной УЗИ аппарат для исследования сердца и сосудов за 2,9 миллиона рублей и цветная цифровая система УЗИ за 2,1 миллиона рублей.

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