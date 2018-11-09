По главной площади с оркестром: в Волгограде прошел строевой смотр полицейских

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-09T17:16:04+03:00

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В субботу, 10 ноября, полицейские всей страны и Волгоградской области в частности отметят свой профессиональный праздник - День сотрудников ОВД. Но, так как праздник припал на выходной день, торжественные мероприятия начались уже сегодня - 9 октября. В Волгограде на центральной площади Павших Борцов состоялся строевой смотр подразделений полиции.

Все подразделения прошли по площади строевым шагом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под звуки гимна по площади чеканили шаг все те, кто задействован в охране порядка в городе. Это и мотовзвод, и конная полиция, и кинологи - командиры и личный состав ГУ МВД. А также сотрудники Нацгвардии, курсанты, дружинники, казаки и ученики полицейских классов. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Лучшим полицейским вручили награды.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Но самым торжественным моментом стало вручение наград отличившимся в этом году стражам порядка. Лично из рук начальника Главка они получили медали, почетные грамоты и благодарности за отличную службу.