2018-11-09T16:22:13+03:00
Общество

За два года в Волгоградской области обещают построить 11 детсадов и две школы

В 2019-м на образование в областном бюджете заложили 22,5 миллиарда рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Впервые за четверть века в области так активно возводят новые детсады и школы. Фото с сайта администрации Волжского.Впервые за четверть века в области так активно возводят новые детсады и школы. Фото с сайта администрации Волжского.
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22,5 миллиарда рублей - такую рекордную сумму заложили в бюджете Волгоградской области на образование на 2019 год. Деньги пойдут на оздоровление наших деток, на их летний отдых и на постройку новых учреждений образования. Так, в ближайшие два года в регионе планируют построить 11 детских садов и две школы. К строительству новой школы в селе Россошки приступят уже в 2019 году.

Кроме того, в следующем году планируют оздоровить 141 тысячу детей (на 21 тысячу больше, чем в 2018-м). На эти цели в региональной казне уже предусмотрели почти 660 миллионов рублей.

- Те деньги, которые намерены потратить на образование, туризм, спорт и молодежную политику в регионе, позволяют нам смотреть в будущее с оптимизмом, - отметил председатель профильного парламентского комитета Николай Лукьяненко. - А такое масштабное строительство школ и детских садов в области вообще отмечается впервые за четверть века.

Обсудив такие планы, заложенные в главный финансовый документ региона, парламентарии рекомендовали Думе принять законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.

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