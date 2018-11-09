Грядут морозы: дорожные службы Волгограда привели в готовность

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-09T16:06:19+03:00

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В ближайшие дни в Волгограде температура грозит опуститься до – 2…- 4 градусов, при этом синоптики обещают еще и осадки, и порывистый ветер до 18-ти метров в секунду. В общем, погодка будет еще та. В связи с этим дорожно-коммунальные службы приведены в полную, как говорят, боевую готовность.

- В распоряжении МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» имеется порядка 160 единиц спецтехники, в том числе 80 комбинированных дорожных машин, механические щётки, погрузчики, автогрейдеры и другое оборудование. Десять машин оснащены оборудованием для нанесения на дорожную сеть жидких реагентов. И при выпадении первых осадков спецтехника готова начать обработку дорожного полотна и пешеходных дорожек противогололедными реагентами. В первую очередь машины выйдут на мосты и путепроводы, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта на сложных участках дорог, - отчитываются в администрации Волгограда.

Запасы песко-соляной смеси составляют более 53 тысяч тонн.

Власти города просят водителей в такие дни не оставлять машины у обочин дорог, чтобы они не препятствовали работе дорожной техники.