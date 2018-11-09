10 ноября электрички в Волгограде будут останавливаться на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-09T14:40:52+03:00

Дополнительную остановку ввели на время матча на «Волгоград Арене»

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В субботу, 10 ноября, на «Волгоград Арене» пройдет очередной футбольный матч: в рамках 21-го тура Олимп-Первенство ФНЛ волгоградский «Ротор» принимает курский «Авангард». Игра начнется в 14.00. Чтобы все болельщики могли беспрепятственно и быстро добраться до стадиона, в Приволжской железной дороге решили, что городские электрички в это время будут делать дополнительную остановку на станции Мамаев курган.

В частности, это коснется электрички сообщением Шпалопропитка – Аэропорт:

она отправится со станции Шпалопропитка в 12.29, на Мамаев Курган прибывает в 13.32, в аэропорт доедет к 14.00.

Кроме того, в этот день изменит маршрут и расписание электричка №6209. Она будет ездить между станциями Краснооктябрьская – Шпалопропитка (вместо Волгоград-1 – Шпалопропитка).

Отправление со станции Краснооктябрьская в 16.32, на Мамаевом Кургане - в 16.38, на конечную станцию Шпалопропитка прибывает в 17.53.