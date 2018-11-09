2018-11-09T13:36:26+03:00
Общество

В Волгограде выросла цена на водку и упала на коньяк

Статистики посмотрели, сколько волгоградцы платили за спиртное
Екатерина МАЛИНИНА
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А водка-то - подорожала!А водка-то - подорожала!Фото: Иван ВИСЛОВ
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В СССР стоимость многих услуг измерялась не в деньгах, а в бутылках водки. Она шла как валюта с сантехниками, строителями. Коньяк принимали в качестве оплаты чиновники и прочие государственные лица. Времена поменялись, везде требуют денег. Но при этом траты на алкоголь почему-то не стали меньше. И любое повышение ощутимо для семейного бюджета. Волгостат посчитал, как изменилась стоимость спиртных напитков за год. Оказалось, что выпить бокал вина стало дороже. Литр виноградного примерно обойдется в 463 рубля. Подросла в цене и водка – на 1,3 процента. Теперь литр беленькой стоит 521 рубля.

Но любители коньячка могут порадоваться. Его можно купить дешевлена 5 процентов, чем в прошлом году. Пиво также обойдется не так дорого. За литр отечественного вы отдадите 108 рублей, за литр «вражеского» - 272 рубля.

Шампанское осталось на уровне прошлого года.

Кстати, стоить помнить, что цены Росстат берет очень уж средние. Складывает и делит. Так что каждый выбирает товар по своему вкусу и цене.

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