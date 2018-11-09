Пропавшую московскую школьницу нашли в Волгоградской области в веселой компании

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-09T12:48:09+03:00

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Бдительные соседи – лучшие друзья полицейских. Благодаря неравнодушным и слегка подозрительным гражданам раскрываются преступления, а иногда находятся пропавшие. В полицию Михайловку позвонили местные жители. Они рассказали, что в соседнем доме поселилась веселая компания. Все ничего, но среди молодежи есть и совсем юная девица.

Сотрудники приехали на место и застали там троих молодых людей. Все они оказались жителями города Москвы, в том числе и 15-летняя школьница. Причем последняя находилась в федеральном розыске. Две недели назад девушка поссорилась с родными. Мать заново вышла замуж и подросток не нашла общий язык с новой семьей. Поэтому вместе с приятелем и его сестрой отправились в путешествие до Михайловки, где у знакомых была собственность.

Обеспечивал компанию молодой человек, подрабатывающий на автомойке. По словам девицы, они собирались вскоре вернуться в Москву. Домой она вернется в сопровождении матери – та уже выехала за ней в Волгоградскую область.

Кстати, неплохо бы девушке встретиться с волонтерами и добровольцами, которые потратили свое время и силы, чтобы отыскать потеряшку.