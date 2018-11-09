2018-11-09T11:41:48+03:00
Общество

Дочь скульптора Петра Малкова узнала работу отца в найденном на Волжской ГЭС Ленине

Мастер создал барельеф в 70-х годах
Екатерина МАЛИНИНА
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Дочь нашла архивные фотографии и заготовку. Фото: Мастерская Петра МалковаДочь нашла архивные фотографии и заготовку. Фото: Мастерская Петра Малкова
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Неисповедимы пути вождя. У Ленина, пролежавший в безвестности 30 лет в машинном зале Волжской ГЭС, нашелся «отец».

Неожиданную находку сделал Денис Красноглазов, инженер производственно-технической службы Волжской ГЭС, прямиком в 101 юбилей Октябрьской революции. 7 ноября за фальшстенкой машинного зала он увидел Ленина. Барельеф, пролежавший в темноте лет 30, с трудом вытащили из застенок, стряхнули пыль, сфотографировали, удивились столь неожиданному подарку судьбы и вернули обратно. Скульптуре не место в рабочем цеху, а музей предприятия только в процессе создания.

«Комсомолка» написала о чудесном явлении Ильича народу и публикацию увидела дочь Петра Малкова. Она сразу же узнала почерк отца. Нашла оцифрованные архивные фотографии с той самой работой и даже заготовку.

- Этот Ленин – в единственном экземпляре, ручная работа. Сделана, скорее всего, из кованого алюминия. Сначала делается заготовка, потом по ней выколачивается фигура, затем делается шлифовка и тонирование – чистый сплав выглядит некрасиво. У Ленина заостренные черты, что характерно для работ отца, - рассказывает Ольга Малкова. – Скорее всего, он выполнил заказ Волжской ГЭС в 70-годах. - Мы будем очень рады, если удастся его вернуть. Но понимаем, что за работу заплатили и она принадлежит предприятию. Ну а если ему найдут достойное место - пусть радует глаз.

Вождь явился народу как раз 7 ноября. Фото: Галина Шацкая

Вождь явился народу как раз 7 ноября. Фото: Галина Шацкая

На Волжской ГЭС очень обрадовались, что у Ленина нашелся автор.

- Мы убрали его на время. Надеемся, что он станет одним из экспонатов музея. Но если в мастерской заслуженного мастера он нужнее – передадим в торжественной обстановке, - говорит Галина Шацкая,специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» «Волжская ГЭС»

Так что судьба Ильича еще определена. Ясно только, что забвение ему уже точно не грозит.

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