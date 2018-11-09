Волгоградские бизнесмены зарабатывали на украденном песке миллионы рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-09T10:33:05+03:00

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За пользование природными ресурсами нужно платить. Будь это нефть или обычный песок. Правда, не все этот закон соблюдают. В Волгограде задержали шесть мужчин, которые зарабатывали миллионы на добыче песка в Кировском и Советском районе.

Операцию проводили совместно сотрудники МВД и ФСБ. Они поймали предпринимателей с поличным – в карьере, где как раз разрывали котлован. На месте работали два экскаватора и 10 грузовых машин, которые вывозили песок заказчиками.

В двух офисах компании и у участников группировки дома нашли бухгалтерские документы, договоры, черновики, по которым видно куда и за сколько отправляли песок. По предварительным данным, мужчины заработали 2,4 миллиона рублей.

Двух волгоградцев арестовали ,остальным четверым вручили подписки о невыезде.

Сейчас следователи выясняют документацию и возможные связи бизнесменов.