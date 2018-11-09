Туман, дождь, снег и гололед: водителей предупреждают об ухудшении погоды в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-09T10:27:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в ближайшие выходные теплые деньки в Волгограде сменит обычная для начала зимы погода. Нас ждут туманы, дождь и снег, а на дорогах возможен гололед. К воскресенью, 11 ноября, местами по Волгоградской области температура воздуха ночью опустится до -9ºС. В Волгограде синоптики ожидают мороз до -2...-4ºС, днем около нуля. Госавтоинспекция Волгограда в связи с ухудшением погодных условий просит водителей быть внимательней на скользкой дороге, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Предельно внимательными при переходе проезжей части стоит быть и пешеходам.

- Соблюдайте дистанцию, не злоупотребляйте обгонами, выбирайте безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, - советуют гаишники автомобилистам.

А также напоминают, что в условиях плохой видимости (порядка 300 метров) у автомобиля должен быть включен ближний свет фар, а во время остановки – габаритные фонари.