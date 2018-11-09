В Волгограде пьяный водитель отправил на больничную койку двух человек

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-09T09:55:10+03:00

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Авария произошла под вечер в Центральном районе 8 ноября. 46-летний мужчина на кроссовере «Сузуки СХ4» поднимался со стороны рокадной дороги по улице Крылова. Когда впередиидущая машина сбавила скорость, водитель не сумел вовремя среагировать и влетел в зад «Лифану». Удар был сильным. 63-летний водитель и его 53-летняя пассажирка получили многочисленные ушибы и травмы. Приехавшая «скорая» госпитализировала их в больницу. Ну а сотрудники ГИБДД проверили виновника аварии на алкоголь. Оказалось, что волгоградец сел за руль пьяным.

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

После аварии в Волжском также два человека оказались в больнице. Правила нарушил 76-летний водитель «УАЗ Патриот». Он при повороте налево не уступил дорогу «ИЖ2717». После столкновения травмы получили 40-летний водитель легковушки и 67-летняя пассажирка русского внедорожника.