Астраханец может сесть за 700 килограммов выловленных судаков

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-09T09:32:55+03:00

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Астраханская область – рыболовный край. Сюда приезжают любители посидеть с удочкой со всей страны. Уж очень богатый тут улов и разнообразная крупная добыча. Но для местных жителей рыба – источник существования для всей семьи. И ради хорошей жизни они идут на нарушение закона, видимо, в надежде, что их не поймают. Но ловят, останавливая варварское уничтожение водных биоресурсов. 8 ноября в районе села Труд-Фронт пограничники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области проверили лодку «Калибри». Даже с мотором «Ямаха» судно с трудом двигалось по реке. На нем был местный житель и много рыбы, очень много рыбы – почти 700 килограммов судака.

У него не было документов на право вылова. Как судаки оказались на его суденышке он тоже объяснит не мог. Специалисты посчитали, что он нанес родной реке ущерб на сумму в 100 тысяч рублей. Ее астраханцу придется возместить. По факту задержания проводится проверка. Мужчине грозит уголовное дело и срок.