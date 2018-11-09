Мигрант подготовил для волгоградских наркоманов около килограмма героина

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-09T08:35:26+03:00

Молодой человек может сесть на 20 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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19-летнего гражданина Узбекистана поймали с поличным. он как раз прятал очередной пакетик с белым порошком. Специалисты быстро определили, что внутри находится героин. Отпираться смысла не было. Так что дилер показал все остальные девять закладок, что сделал в этот день.

Полиция наведалась и в квартиру в Краснооктябрьском районе, где жил мигрант. И улов там был гораздо больше. К распространению он подготовил 915 граммов опасного вещества. Если бы не стражи порядка, вся эта отрава ушла бы к волгоградцам.

Сейчас силовики изучают, откуда была поставка, с кем еще работал молодой человек. Это поможет пресечь еще один канал поставки наркотиков в Волгоградскую область.

Молодому человеку грозит тюремное заключение сроком до 20 лет лишения свободы. Ему вменяют статью "Незаконный сбыт наркотических средств". Сейчас он находится в СИЗО.