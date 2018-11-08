Билеты на матч Ротор - Авангард в продаже на «Волгоград Арене»

СЕГОДНЯ 22:33 2018-11-08T22:33:59+03:00

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В субботу, 10 ноября, «Ротор» в рамках 21-го тура Олимп - Первенства России среди команд клубов ФНЛ примет на своем поле одного из лидеров турнира - курский «Авангард». Встреча на «Волгоград Арене» начнется в 14 часов. Билеты на матч в продаже в офисах и на сайте kassir.ru. Кассы на стадионе откроют за день до игры.

Как сообщает администрация клуба, волгоградские болельщики могут приобрести билеты на матч «Ротор» - «Авангард» в кассах «Волгоград Арены» 9 ноября с 10.00 до 19.00 и в день матча - 10 ноября с 9 утра до конца первого тайма.

Напомним, в начале второго круга Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» с 24 очками расположился на 14-й строке турнирной таблицы. Курский «Авангард» с 36 очками на третьем месте. Игра будет непростой, так что все на стадион, болеем за наших!

Точки продаж Kassir.ru (не возьмут сервисный сбор):

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2 (фирменная касса KASSIR.RU), Волгоград, Рабоче-Крестьянская 11 (ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2);

- ТРЦ Акварель (фирменная касса KASSIR.RU), Волгоград, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Комсомолл (фирменная касса KASSIR.RU), Волгоград, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б.

При покупке билетов на сайте сервисный сбор - 10%.