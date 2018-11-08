2018-11-08T19:09:10+03:00
Общество

В Волгограде дорогу на проспекте Жукова сузят из-за капремонта переезда

Ремонтировать трамвайные пути на пересечении проспекта Жукова и улицы Каспийская будут по ночам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ремонтировать пути будут по ночам. Фото: мэрияРемонтировать пути будут по ночам. Фото: мэрия
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В Волгограде на этой неделе стартует капитальный ремонт еще одного трамвайного переезда в Дзержинском районе города. После обновления путей на Землячки, теперь рабочие взялись за переезд на пересечении улицы Каспийской и проспекта Жукова. Из-за этого в ночь на 9 ноября сузят проезжую часть на проспекте Жукова по направлению в центр. Чтобы не прерывать движение трамваев №5, № 7, №10 и №12 ремонтировать переезд будут только в ночное время.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, во время ремонта переезда сотрудники Метроэлектротранса заменят около 400 метров рельсов и положат 336 новых шпал. Дорожное покрытие на переезде сделают практически вровень с рельсами, так что автомобилисты не будут разбивать здесь подвеску.

Напомним, в сентябре в Дзержинском районе уже отремонтировали участок трамвайных путей на Землячки. Здесь объем работ был несколько меньше.

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