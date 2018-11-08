2018-11-08T18:42:20+03:00
Общество

Волгоградская область заложит 57 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Финансирование строительства и ЖКХ в проекте бюджета региона 2019 рассмотрели на профильном комитете облдумы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бюджет рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.Бюджет рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В проекте бюджета Волгоградской области на 2019 год заложили 3,2 миллиарда рублей на финансирование госпрограммы по обеспечению жителей региона доступным и комфортным жильем. Почти половину этой суммы – 1,5 миллиарда составят поступления из федеральной казны. Дополнительно заложили 633 миллиона рублей на приобретение жилья для детей сирот. 157 миллионов выделили на доступное жилье для молодых семей и 57 миллионов - на переселение из аварийного жилья. Законопроект рассмотрели на заседании профильного комитета областной Думы и рекомендовали региональному парламенту принять бюджет в первом чтении.

Напомним, в области жители более 400 домов ждут расселения из аварийного жилья, большая часть из них - в Волгограде. Программа по переселению из ветхих домов, признанных аварийными до 2012 года, завершена. Новая еще не стартовала. Но ее планируют запустить уже в ближайшее время. Хотя в региональном бюджете на это планируют всего 57 миллионов рублей, вместе с федеральными средствами расходы по этой статье могут составить более миллиарда.

Кроме того, в проекте бюджета заложили 287 миллионов на модернизацию водоснабжения по программе «Чистая вода». И более двух миллиардов, в том числе 1.2 миллиарда из федеральной казны, – на стимулирование строительства жилья. Как сообщили в облдуме, на благоустройство городской среды область готова выделить 420 миллионов рублей, федерация – еще около миллиарда.

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