2018-11-08T17:41:05+03:00
Общество

В призыве за трезвость на билборде в Астрахани допустили две ошибки

Безграмотный баннер разместили в центре города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот такой "нетрезвый" баннер повесили на улице Куликова. Фото Рината Мухтарова.Вот такой "нетрезвый" баннер повесили на улице Куликова. Фото Рината Мухтарова.
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В Астрахани на улице Куликова появился необычный баннер. Это не реклама, не поздравление мужу/жене/брату/сестре, и даже не предвыборный плакат. Это социальная реклама, которая призывает: «Будьте примером для детей, живите трезво!». Отличная идея, но популярным этот билборд вмиг стал не поэтому. А потому что авторы допустили в небольшом тексте (из 17-ти слов) сразу две грамматические ошибки. Во-первых, в слове «Будте» потеряли мягкий знак, а во-вторых, «баннер» пишется с двумя «н», а не с одной, как на плакате.

На ошибки обратил внимание астраханский блогер Ринат Мухтаров, не смог пройти мимо, сфотографировал на память и выложил в сеть.

«Видимо, по-трезвому верстали», «Это просто для нетрезвых написано», -иронизируют астраханцы под этим «шедевром».

Кстати, разместили эту социальную рекламу авторы проекта «Трезвые баннеры Астрахани». Это их идея, правда эффекта они ожидали от нее другого.

- Вот, что бывает, когда не проверил последний макет дизайнера, - оправдываются авторы безграмотного билборда.

Впрочем, в Волгограде подобные ляпы тоже случаются. Например, в прошлом году на дорожном указателе вдруг появилась улица КрАпоткина (а не Петра Кропоткина), а в поселке Ангарский знак с указателем на улицу Римского-КорсакОГО.

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