2018-11-08T17:16:29+03:00
Происшествия

В Камышине военнослужащий зарабатывал на наркотиках

Парня задержали с поличным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У военного изъяли несколько доз наркотика.У военного изъяли несколько доз наркотика.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Камышинские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали при попытке продать дозу синтетического наркотика 25-летнего военнослужащего одной из частей, расположенных в городе Камышине Волгоградской области. Во время обыска на квартире молодого человека нашли еще несколько подготовленных для продажи доз, а также специальные портативные весы и пакетики для фасовки наркотиков. Как позже выяснили эксперты криминалисты регионального главка МВД, военный сбывал наркоманам производное N-метилэфедрона.

Теперь за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере военному грозит несколько лет за решеткой и крупный штраф, максимальное наказание - до 15 лет тюрьмы, плюс штраф до полумиллиона рублей.

- Следователи возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-сулжбе регионального главка МВД.

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