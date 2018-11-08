В Камышине военнослужащий зарабатывал на наркотиках

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-08T17:16:29+03:00

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Камышинские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали при попытке продать дозу синтетического наркотика 25-летнего военнослужащего одной из частей, расположенных в городе Камышине Волгоградской области. Во время обыска на квартире молодого человека нашли еще несколько подготовленных для продажи доз, а также специальные портативные весы и пакетики для фасовки наркотиков. Как позже выяснили эксперты криминалисты регионального главка МВД, военный сбывал наркоманам производное N-метилэфедрона.

Теперь за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере военному грозит несколько лет за решеткой и крупный штраф, максимальное наказание - до 15 лет тюрьмы, плюс штраф до полумиллиона рублей.

- Следователи возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-сулжбе регионального главка МВД.