В Волгограде бизнесмен недоплатил в бюджет 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-08T16:48:04+03:00

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На какие только ухищрения не идут бизнесмены, чтобы не платить налоги. Зачастую даже преступают закон. Правда, когда становятся участниками уголовного дела, сильно об этом жалеют. Вот еще один такой предприимчивый волгоградец попался на аферах с налогами. Сэкономил на отчислениях немало - 12 миллионов рублей.

Вскрылись махинации в ходе прокурорской проверки. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, 53-летний индивидуальный предприниматель выполнял строительно-отделочные работы в новостройке Волжского. Получат прилично, а в бюджет перечислял копейки. Оказалось, что два года (2015-2016) он включал в декларации ложные сведения о покупке стройматериалов и якобы привлекал субподрядчиков, которые фактически вообще не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Раскрыть мошенничество помогали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. А уже следователи регионального СУ СК собирали факты и улики.

Свою вину бизнесмен полностью признал, уточняют в ведомстве. Дело направили в суд.