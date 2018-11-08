2018-11-08T16:30:49+03:00
Общество

Под Волгоградом полицейские поймали двух браконьеров

Мужчины перегородили сетями реку от берега до берега
Ангелина КОРОБКО
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Полицейские отдела МВД России по Среднеахтубинскому району в четверг задержали двух волгоградцев за незаконную добычу рыбы. 50-ти и 43-летний мужчины решили не мелочиться с удочкой, а растянули свои сети на весь водоем.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчины взяли резиновую лодку и отправились рыбачить. Правда, не с удочкой, а прихватив запрещенные орудия лова не забыли. Рыбаки выставили сети от берега до берега, перегородив реку. За что их и повязала полиция.

Мужчины сознались в преступлении, но уголовное дело все же будет возбуждено. Возможно, все и обойдется штрафом, но за такое может грозить и лишение свободы на срок до 5 лет.

Рыбаки могли и не нарываться на штраф - сейчас в наших краях и без сетей хорошая рыбалка. Порыбачить в Астраханскую и Волгоградскую область приезжают и российские звезды эстрады. И конечно, используют разрешенные орудия лова.

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