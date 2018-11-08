Волгоградский Фонд капремонта положит 700 миллионов на депозит

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-08T16:02:10+03:00

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Фонд капитального ремонта Волгоградской области разместит все временно свободные на сегодняшний день средства на банковском депозите. Речь идет о сумме порядка 703 миллионов рублей, на которую будут «капать» проценты в течение двух месяцев - с 25 декабря 2018 по 28 февраля 2019 года. Такое решение правления Фонда было одобрено на попечительском совете.

Как сообщил «КП-Волгоград» депутат областной Думы и член попечительского совета Фонда капремонта Николай Лукьяненко, в прошлом году предельный размер размещения средств на депозите составлял 493 миллиона рублей. В 2018 году свободной оказалась куда большая сумма. В основном, за счет того, что сорок ветхих аварийных домов из программы капремонта исключили.

После того, как работу с должниками фонд передал коллекторам, стали расплачиваться волгоградцы и с накопленными долгами по взносам на капитальный ремонт.

- Решение по размещению всей суммы «по-хозяйски» правильное, - отметил Николай Лукьяненко, - чем больше вклад, тем больше средств мы получим по процентам, которые пойдут в общий «котел» капремонта в области.

Напомним, в этом году в Волгоградской области должны капитально отремонтировать более семисот домов. В краткосрочный план на 2019 году уже вошли 282 дома, в том числе в 15 из них заменят 63 лифта. Общая стоимость запланированных работ по капремонту составит почти 1,9 миллиарда рублей. А сумма взноса с нового года составит 6,13 рубля с каждого квадратного метра - с 1 января 2019 года волгоградцы начнут платить за капремонт на 23 копейки больше.

К концу лета 2018 на счете регионального оператора капитального ремонта Волгоградской области скопилось 2,16 миллиарда рублей. При этом сумма оплаты подрядчикам по уже заключенным контрактам составляла более 3,7 миллиарда рублей.

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