В Волгограде внедорожник насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-08T15:20:55+03:00

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Авария произошла днем в четверг, 8 ноября, в Краснооктябрьском районе. 50-летний водитель ехал за рулем Toyota RAV 4. Напротив дома №141 по проспекту Ленина – недалеко от автосалона Toyota – на дорогу в неположенном месте вышел пешеход. Мужчина хотел перейти оживленный проспект именно в этом месте, хотя здесь нет ни «зебры», ни светофора. Водитель не успел затормозить и переехал пешехода.

На место вызвали «скорую», но мужчина скончался до прибытия врачей. Его личность пока не установлена – у него не было с собой документов. Единственное, что могут сказать полицейские – на вид погибшему 60-70 лет.

Как сообщили «КП - Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно - оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.