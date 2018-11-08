2018-11-08T14:41:19+03:00
Политика

Психологи и медики изучают характер волгоградских новобранцев

Осенью в военные части нашей области призвали 200 человек
Ангелина КОРОБКО
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В Соединение Южного военного округа (ЮВО), расположенное в Волгоградской области, во время осенней призывной кампании 2018 года поступило более 200 военнослужащих по призыву. Призывниками стали жители Волгоградской области, Чеченской республики и Калмыкии.

Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе Южного военного округа, новобранцев обеспечили всем нужным для их жизни в казармах. При распределении по подразделениям учитывали прежде всего уровень их образования, состояние здоровья, полученную специальность, особенности характера и другие моменты.

Опытные сержанты начальной общевойсковой подготовки, войсковые психологи , а также военные медики сейчас ведут детальное изучение солдат. Именно они готовят рекомендации для командиров подразделений, как лучше организовать учебный процесс и воспитательную работу с учетом особенностей каждого военнослужащего.

На сегодняшний день изучено более 150 молодых солдат. По словам психологов, большинство призывников осознанно пришли на военную службу – чтобы отдать свой долг Родине. А четверть призывников хотят после срочной службы остаться в армии и продолжить военную службу по контракту.

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