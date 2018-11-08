Экспертиза: Масленников убивал женщин в здравом уме и твердой памяти

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-08T15:33:30+03:00

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В Волгоградском областном суде 8 ноября прошло очередное заседание по делу Александра Масленникова. Мужчина подозревается в убийстве двух женщин: он их зарезал и расчленил. В этот раз процесс был закрытым: на нем озвучили результаты психиатрической экспертизы, которую проходил обвиняемый.

Мужчина несколько недель провел в институте имени Сербского в Москве, где самые лучшие специалисты смотрели вменяемость Масленникова: осознавал ли он, что делал, было ли это состояние аффекта. И все медики оказались единодушными. Убийца был в здравом уме и твердой памяти. Он вполне понимал, что убивает, вполне отдавал себе отчет, что разрезает тела жертв, чтобы спрятать.

Очередное заседание состоится 15 ноября. Гособвинение попросило время, чтобы предоставить доказательства суммы причиненного ущерба.

Напомним, Александр Масленников жестоко расправился с двумя волжанками. Он познакомился с девушками в кафе, затем вечеринка продолжилась дома. Когда одна из дам отказала ему в поцелуе, он набросился на нее с ножом. Следом расправился и с ее подругой – свидетели были не нужны. Затем расчленил тела и закопал из в лесополосе. Все ценные вещи забрал. Уже на следующий день он был в Москве, где его и арестовали по подозрению в двойном убийстве.

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