2018-11-08T13:48:36+03:00
Происшествия

В Волгограде мать и дочь получили срок за аферы в школе искусств

60-летней женщине дали условный срок, а вот 35-летняя отправится в колонию
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С государством шутки плохи. В Волгограде за мошенничество с трудоустройством на скамье подсудимых оказались 60-летняя женщина и ее 35-летняя дочь.

Мать работала главным бухгалтером в «Детской школе искусств №4». Именно она и устроила на работу свою дочь костюмером. Правда, на работу та не ходила, зато регулярно получала зарплату. За шесть лет - с 2010 по 2016-й, а именно столько «проработала» мнимый костюмер, волгоградка получила 850 тысяч рублей бюджетных, к слову, денег.

Афера вскрылась при проверке учреждения сотрудниками прокуратуры. Расследование вели следователи СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области. И хотя ни мать, ни дочь, свою вину не признали, и ущерб не возместили, следователи доказали факты мошенничества.

Сегодня суд вынес им вердикт. Пожилую волгоградку пожалели: с учетом состояния ее здоровья ей дали 2,5 года «условно». А вот ее дочь отправится за решетку: ей присудили 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. И напоминают, что немногим ранее был осужден и бывший 65-летний директор этой школы искусств. И тоже за мошенничество с использованием служебного положения. Ему также дали 2,5 года условного срока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде внедорожник насмерть сбил мужчину
Психологи и медики изучают характер волгоградских новобранцев
Экспертиза: Масленников убивал женщин в здравом уме и твердой памяти
В Волгограде с 12 ноября начнет ходить новая электричка
В Волгограде на базе авиаклуба хотят возродить учебку будущих воинов
В Волгограде бывший глава комитета по культуре будет заведовать отловом собак и саженцами
В Астрахани поймали браконьера, который вез в машине 200 кило осетров
В Волгограде 57 предприятий остались без тепла из-за долгов
На юге Волгограда бомж чуть не сгорел в камышах
9 ноября в Дзержинском районе Волгограда шесть улиц отключат от воды
Волгоградец сядет на семь лет за героин в бритвенном помазке
В Волгоградской области водитель сбил двух школьников на «зебре» и сбежал
В Волгограде устроят праздник самбо
В Волжском 44-летний сосед изнасиловал 5-летнюю девочку
Астраханец выиграл рекордные 11 миллионов рублей в быструю лотерею
В Волгограде драка маршрутчика и пассажира попала на видео
Волгоградцы на среднюю зарплату могут купить 584 литра солярки
80 новобранцев отправят служить в роту Почетного караула в Волгоград
Как в сказке: в парке Волгограда появится избушка, Баба-яга и Кот в сапогах