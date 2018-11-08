В Волгограде мать и дочь получили срок за аферы в школе искусств

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-08T13:48:36+03:00

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С государством шутки плохи. В Волгограде за мошенничество с трудоустройством на скамье подсудимых оказались 60-летняя женщина и ее 35-летняя дочь.

Мать работала главным бухгалтером в «Детской школе искусств №4». Именно она и устроила на работу свою дочь костюмером. Правда, на работу та не ходила, зато регулярно получала зарплату. За шесть лет - с 2010 по 2016-й, а именно столько «проработала» мнимый костюмер, волгоградка получила 850 тысяч рублей бюджетных, к слову, денег.

Афера вскрылась при проверке учреждения сотрудниками прокуратуры. Расследование вели следователи СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области. И хотя ни мать, ни дочь, свою вину не признали, и ущерб не возместили, следователи доказали факты мошенничества.

Сегодня суд вынес им вердикт. Пожилую волгоградку пожалели: с учетом состояния ее здоровья ей дали 2,5 года «условно». А вот ее дочь отправится за решетку: ей присудили 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. И напоминают, что немногим ранее был осужден и бывший 65-летний директор этой школы искусств. И тоже за мошенничество с использованием служебного положения. Ему также дали 2,5 года условного срока.