В Волгограде с 12 ноября начнет ходить новая электричка

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-08T13:18:02+03:00

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Волгоград - длинный город. Поэтому добраться с одного конца мегаполиса до другого сложно и иногда занимает больше двух часов. Поэтому альтернативой автобусам и маршруткам давно стали электрички. Особенно они удобны тем, кто живет в отдаленных районах. Приволжская железная дорога решила увеличить количество электричек. С 12 ноября поедет новый электропоезд от станции Тракторная Пассажирская до Шпалопропитки. Время отправления в 6:25. На конечную он приедет в 8:18. Запланировано что курсировать он будет по будням.

Также с 12 ноября дополнительную остановку будет делать электричка «Южная Тракторная - Пассажирская» (она ездит по будням). Волгоградцы смогут выйти на Нефтезаводской. Об остановке предупредят по громкой связи.

Эти нововведения должны сделать путешествие по городу еще комфортней и удобней.