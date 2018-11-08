2018-11-08T12:31:24+03:00
Общество

В Волгограде на базе авиаклуба хотят возродить учебку будущих воинов

А за грантовые деньги будут строить здесь парашютно-тренировочный городок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Находится авиаклуб в Среднеахтубинском районе. Фото администрации ВО.Находится авиаклуб в Среднеахтубинском районе. Фото администрации ВО.
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Некогда в авиаклубе «Юный ястреб», расположенном в Срехнеахтубинском районе Волгоградской области, готовили лучших юных парашютистов и десантников. Потом землю клуба разбазарили (незаконно отдали под частные коттеджи), а технику продали в неизвестном направлении. Но сейчас авиаклуб возрождают. Часть территории удалось вернуть, в ближайших планах - смонтировать учебный корпус парашютно-десантной подготовки.

- Поработаем с ДОСААФ, определимся, как совместно использовать территорию, в том числе для подготовки будущих воинов, занятий со взрослыми, - отметил глава региона Андрей Бочаров в ходе осмотра авиаплощадки.

Он также поручил разобраться, куда исчезли самолеты, вертолеты и автомобили клуба, и дать правовую оценку действиям бывших руководителей регионального ДОСААФ. К слову, уже инициировано расследование по данному факту.

В планах для подготовки кадетов и курсантов, летчиков и парашютистов построить здесь четыре корпуса с классами, столовой, комнатой отдыха и даже гостиницу для гостей из других городов и стран.

Еще один проект: сделать на базе авиаклуба парашютно-тренировочный городок. Деньги - грантовские. За них купят наземные и высотные макеты самолета Ан-2 и вертолета Ми-8, трамплины, тренажеры для отработки элементов прыжка и другие. Учиться здесь смогут волгоградцы от 14 до 30 лет.

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