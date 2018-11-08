В Астрахани поймали браконьера, который вез в машине 200 кило осетров

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-08T12:00:23+03:00

В мешках насчитали 62 тушки стерляди, белуги и осетра. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

В багажнике полицейские нашли девять мешков с рыбой [видео]

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Примерно в шесть часов утра в Трусовском районе инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку, которая тихонько ехала по переулку Нальчикскому. По этой дороге часто возвращаются рыбаки, а в темноте - браконьеры. Именно здесь гаишники и дежурят вместе с сотрудниками Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства. Но такого «улова» не ожидали увидеть даже бывалые стражи порядка. При осмотре «Toyota Camry» в багажнике нашли 9 мешков с рыбой.

Причем рыбу 51-летний водитель вез не простую - осетр, белуга, стерлядь… Всего 62 тушки весом 199 килограммов.

Оправдываясь, мужчина заявил, что всю эту рыбу нашел у Нового моста на правом берегу реки Волга.

Но экспертов не обманешь. На место вызвали следственную группу. Специалисты провели ихтиологическое исследование и заключили: рыбу ловили запрещенными орудиями

Улов передали на ответственное хранение, а на астраханца завели уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами».