В Волгограде 57 предприятий остались без тепла из-за долгов

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-08T11:08:37+03:00

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57 частных предприятий в Волгограде до сих пор остаются без теплла. И батареи у них так и останутся холодными пока они не погасят накопившиеся долги. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения», это владельцы этим фирм (в числе которых гостиницы, автомойки, рестораны, кафе и так далее), которые по неведомым причинам не платят за отопление и горячую воду. Их долги уже превысили 27 миллионов рублей.

- Мы неоднократно напоминали о необходимости погасить долги, но из 91 должника к началу отопительного сезона это сделали только 34 организации. Причем среди злостных неплательщиков есть весьма солидные компании, у которых есть возможность платить за услуги, но они этого не делают, - говорят в компании. - у 6 юрлиц размер просроченного платежа превысил 1 миллион рублей.

Тепловики пошли на крайние меры: и не стали подавать должникам теплоноситель. Все эти здания - отдельностоящие, из-за них не страдают порядочные потребители. А этим неплательщикам включат тепло только после полного расчета.