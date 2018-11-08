На юге Волгограда бомж чуть не сгорел в камышах
С приходом холодов работы у волгоградских спасателей, несмотря на влажную погоду, не убавилось. Даже наоборот: из-за нерадивых волгоградцев, которые не следят за проводкой и печью в доме, пожары стали опаснее. За минувшие сутки, 7-8 ноября, бригады МЧС больше десяти раз выезжали на тушение возгораний. Один раз едва успели спасти человеку жизнь.
Сообщение о том, что загорелся камыш по улице Фруктовая в Кировском районе Волгограда поступил диспетчеру примерно в половине шестого вечера 7 ноября. Когда пожарный расчет прибыл к месту ЧП, оказалось, что горит не только камыш. Уже почти догорает одежда на мужчине, который каким-то образом очутился в эпицентре пожара. Одежду потушили, но мужчина сильно пострадал.
Теперь экспертам предстоит выяснить: специально кто-то поджог бомба, или тот случайно подпалил траву и самого себя. Пока предварительная причина пожара, которую дают в МЧС по региону, - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.