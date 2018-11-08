На юге Волгограда бомж чуть не сгорел в камышах

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-08T10:30:47+03:00

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С приходом холодов работы у волгоградских спасателей, несмотря на влажную погоду, не убавилось. Даже наоборот: из-за нерадивых волгоградцев, которые не следят за проводкой и печью в доме, пожары стали опаснее. За минувшие сутки, 7-8 ноября, бригады МЧС больше десяти раз выезжали на тушение возгораний. Один раз едва успели спасти человеку жизнь.

Сообщение о том, что загорелся камыш по улице Фруктовая в Кировском районе Волгограда поступил диспетчеру примерно в половине шестого вечера 7 ноября. Когда пожарный расчет прибыл к месту ЧП, оказалось, что горит не только камыш. Уже почти догорает одежда на мужчине, который каким-то образом очутился в эпицентре пожара. Одежду потушили, но мужчина сильно пострадал.

Теперь экспертам предстоит выяснить: специально кто-то поджог бомба, или тот случайно подпалил траву и самого себя. Пока предварительная причина пожара, которую дают в МЧС по региону, - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.