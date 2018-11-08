9 ноября в Дзержинском районе Волгограда шесть улиц отключат от воды

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-08T10:04:48+03:00

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В жилых домах Дзержинского района на день исчезнет в кранах вода. Не будет ее 9 ноября - с 8.00 до 20.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения», к ним частенько поступали жалобы от жителей частных домов, расположенных по улицам Севастопольской, Грузинской и Рокоссовского. Люди сетовали на слабый напор воды в кранах. А летом из-за усиленного полива у некоторых и вовсе вода то исчезает, то появляется. Специалисты подумали и решили проложить второй водопровод диаметром 150 миллиметров, параллельно имеющемуся.

Одна проблема: новый водопровод пересекает оживленную улицу Жукова.

- Чтобы не перекрывать дорогу и не повреждать асфальтовое покрытие, решили инженеры «Концессий водоснабжения» приняли необычное решение – магистраль прокладывали методом горизонтально направленного бурения. Фактически коммунальщики сделали прокол под дорогой и протянули там нитку водовода, - поясняют в компании.

Теперь этот водовод надо подключить в сеть. Для этого и потребуется на время отключить потребителей от подачи воды.

Компания просит жителей потерпеть временные неудобства ради собственного же блага, и обещают, что в период отключения воду будут подвозить в бочках.

Итак, 9 ноября воды не будет в жилых домах по следующим адресам:

- улица Рокоссовского, 53-83

- улица Севастопольская, 1-35, 2-34

- улица Грузинская, 1-25, 2-32

- улица Ленская,1-37, 2 – 38

- улица Черноморская, 60-88, 53-81

- улица Каспийская, 60-90, 43-71.

В зоне ограничения водоснабжения проживает порядка 530 человек.