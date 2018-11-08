Волгоградец сядет на семь лет за героин в бритвенном помазке

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-08T09:50:50+03:00

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36-летний житель Волгограда Андрей Костин точно может сказать: он настоящий друг. По крайней мере, пошел ради товарища даже на преступление. Теперь ему предстоит снова присоединиться к нему в колонии

Мужчины сдружились в колонии. Костин сидел за кражи, разбои, грабежи не первый раз. Но когда его срок подошел к концу, пообещал товарищу передать с воли заветную посылочку. И обещание исполнил. На свидание с ним отправилась общая знакомая. Ей он и вручил «подарок» - бритвенный помазок. Женщина не знала, что внутри лежит сюрприз – пакетик с героином. Опытные сотрудники колонии быстро нашли запретный порошок. Даму они отпустили, а вот Андрея Костина арестовали.

Как сообщили "КП-Волгоград в прокуратуре Волгоградской области, суд признал его виновным за попытку передачи наркотиков в исправительное учреждение. Его приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы. Так что возможно, приятелям предстоит горячая встреча.