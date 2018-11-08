В Волгоградской области водитель сбил двух школьников на «зебре» и сбежал

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-08T09:27:19+03:00

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Двое подростков попали под машину рано утром 7 ноября, когда направлялись в свою школу в Серафимовиче. Они переходили улицу Пролетарскую по зебре, когда их сбила «Лада Х-Рэй». Водитель ехал с небольшой скоростью. Двое мальчишек остались живы, но получили травмы. Мужчина даже не попытался помочь подросткам. А ребята отряхнулись и пошли в школу. Уже там они пожаловались на плохое самочувствие. Их отвезли в травмпункт, где пострадавшим оказали помощь. У них травмы головы и многочисленные ушибы.

- Водителя задержали в тот же день. Школьники запомнили номер сбившей их машины. 67-летнего мужчину привлекли к административной ответственности, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Возможно пенсионера ждет более суровое наказание